Università 'd'Annunzio', alla prof.ssa Maria Teresa Giusti il Premio Gioacchino Volpe alla carriera

Alla professoressa Maria Teresa Giusti, storica dell'Università 'd'Annunzio' (Dipartimento di Economia Aziendale) è stato conferito all'unanimità il Premio Gioacchino Volpe alla carriera, anche grazie al volume “Relazioni pericolose. Italia fascista e Russia comunista” (Il Mulino, 2023) già vincitore del prestigioso Premio Acqui Storia.

La Giuria della 2^ edizione del Premio Gioacchino Volpe presieduta da Gianni Letta, già sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri, è composta da Antonio Polito, editorialista e vicedirettore del Corriere della Sera, Gaetano Quagliariello, presidente della Fondazione Magna Carta, e Bruno Vespa, giornalista.

Il Premio verrà consegnato il 15 febbraio 2026 nella sede di Palazzo Spaventa, a L’Aquila, Capitale italiana della Cultura 2026.