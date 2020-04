Pianella: incendio in contrada Pusciana, a fuoco una stalla

Brutto episodio di cronaca, quello accaduto oggi 11 aprile a Pianella, in contrada Pusciana, dove nel pomeriggio, per cause ancora da accertere, un incendio ha distrutto una stalla. A Farne le spese sono stati gli animali rimasti intrappolati: un vitello e un cavallo sono morti.

I vigili del fuoco sono riusciti ad evitare i propagarsi delle fiamme. Per fortuna non si sono registrati feriti tra le persone.

foto: vestina news