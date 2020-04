Rogo in centro a Loreto Aprutino, perde la vita un 55enne del luogo

Un fatto di cronaca inaspettato ha colpito la comunità di Loreto Aprutino, in questo periodo molto particolare. Come riportato in un precedente articolo, nella notte tra lunedì 6 e martedì 7 aprile, un incendio ha colpito e devavastato quello che restava di una palazzina all'interno del centro storico, seriamente compromessa dal sisma del 2009, e in attesa di restauro.

La notizia che più però ha colpito gli animi, è stata qualla che all'interno dell'immobile, santuariamente viveva Alessio Colangelo, residente a Montesilvano, ma originario di Loreto. Nel pomeriggio di ieri 7 aprile, i vigili del fuoco, una volta domato l'incendio hanno ritrovato il corpo del 55 enne senza vita.

A rendere difficoltose le operazioni dei militari, è stato anche il fatto che una parte dell'immobile all'interno, è crollato.

Sono ancora da chiarire le cause che hanno portato al rogo dell'immobile, anche se si sono fatte ipotesi sulla possibilità che questo sia stato causato dai camini limitrofi.

Loreto quindi, in un periodo così difficile per tutti, si ritrova a piangere una vittima innocente, il cui fato a riservato un triste destino.