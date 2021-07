SPOLTORE RIPARTE CON IL PORTALE WWW.VISITSPOLTORE.IT

Spoltore riparte con il suo nuovo portale turistico: il sito www.visitspoltore.it, assieme ad altre iniziative legate al mondo delle vacanze e dell'intrattenimento, è stato presentato ieri (14 luglio 2021) durante una serata dedicata in Piazza D'Albenzio, condotta dalla giornalista Mila Cantagallo e dall'assessore e vice sindaco Chiara Trulli.

"Abbiamo voluto allargare quella che doveva essere una semplice conferenza stampa a tutta la cittadinanza" spiega Trulli "come gesto di buon auspicio, di ripartenza della nostra città dopo i mesi bui della pandemia". Dopo l'apertura dell'Infopoint, i cittadini stanno ricominciando a vivere la città e il suo centro storico, anche con le tante iniziative messe in campo dalla Pro Loco "Terra dei 5 Borghi" (che ha realizzato VisitSpoltore) e dalle altre associazioni del territorio.

Il nuovo portale turistico, che mostra anche le immagini del videospot realizzato da Alice Lizza un anno fa, mette a disposizione una ricca serie di contenuti, dalla storia all'arte passando per le indicazioni su dove mangiare e dormire: la particolarità è che questi contenuti sono disponibili in 8 lingue.

"Chiediamo una mano a tutti i cittadini" ha detto il vice presidente della Pro Loco Luigi Occhionero "per segnalare eventuali errori, e in particolare alle attività ricettive che non dovessero essere presenti. Basterà contattarci e li aggiungeremo".

Altra caratteristica fondamentale del sito è la sua interconnessione con i servizi di messaggistica dei social: "troppo spesso si mandano mail alle quali nessuno risponde, in questo sito è subito disponibile sulla destra lo spazio dove scrivere, direttamente collegato ai social di noi della Pro Loco". Durante la serata spazio anche ai 5 percorsi turistici, itinerari pensati per gruppi organizzati con il personale delle associazioni a fare da guida. Questo il calendario: 6 agosto con Italia Nostra, 29 agosto in occasione del tour delle moto d'epoca organizzato con l'Associazione Old Motors, 24-25-26 settembre durante il raduno dei camperisti con l'Associazione Camping Civitanova Marche, il 17 ottobre per Giroborghi, il 28 novembre per la mattinata Fai.