Conad presenta il rinnovato Superstore di Spoltore

Il nuovo Superstore riapre dopo i lavori di ristrutturazione – a seguito dell’acquisizione da parte di Conad dei punti vendita di Auchan in Italia – e si sviluppa su una superficie di vendita di 2.500 mq. con spazi totalmente rinnovati e incentrati su un modello di supermercato innovativo.

Il nuovo Superstore punta tutto sulla distintività con un concept moderno e un rinnovato contenuto commerciale, guidato da una squadra di persone orientate alla relazione con il cliente e il territorio. L’apertura si inserisce nel piano di crescita e sviluppo di Conad Adriatico in Regione, con un impegno caratterizzato da un’offerta completa, conveniente, funzionale e di qualità.

Determinante anche il valore che la Cooperativa attribuisce al rapporto con le Comunità: un sostegno basato non solo sull’offerta di prodotti a marchio, di qualità e convenienti, ma anche su un ampio ventaglio di servizi, sul dialogo e sull’attenzione costante alle esigenze della comunità.

«Abbiamo profondamente cambiato il punto di vendita di via Fellini, dopo il cambio insegna di novembre 2019, per rispondere ai nuovi bisogni dei clienti e per offrire a Pescara e provincia un Superstore in linea con i nuovi trend della distribuzione» ha dichiarato Claudio Troiani, Direttore Canali Attrazione di Conad Adriatico. «Nel nostro Superstore il cliente troverà risposte convenienti e moderne con massima attenzione alla centralità dei freschi, al legame con il territorio e alla Comunità, valorizzando attentamente prodotti e produzioni locali. Ringraziamo tutti i nostri collaboratori di Conad Adriatico e nuovi collaboratori ex Auchan che hanno lavorato con grande motivazione alla riapertura del punto vendita in tempi davvero brevissimi. Un augurio particolare ai nostri soci imprenditori che gestiscono il Superstore Conad, la famiglia Morelli con Marianna, Enzo ed i loro figli, protagonisti di un percorso generazionale all’insegna della professionalità e del forte legame con il territorio e la Comunità locale».

Con una superficie di 2.500 mq., il Superstore di Spoltore rappresenta un punto di riferimento per gli abitanti del territorio. All’interno, presenti tutti i reparti per una spesa completa e di qualità, ognuno caratterizzato da un’ambientazione specifica e da una ricca offerta di prodotti del territorio: l’ortofrutta a libero servizio con la IV gamma di biologico confezionato e i pronti dell’orto lavorati e preparati dai collaboratori Conad; un’area macelleria con vendita delle carni assistita ed a libero servizio, accompagnata dalla frollatura delle carni e degustazione a vista; un reparto di pescheria tradizionale - assistita e in take away - con un’ampia scelta di prodotti cucinati e caldi, freddi, marinati e “pronti da cuocere”; una prosciutteria e una formaggeria con un assortimento davvero ampio. Completano l’offerta sul fresco, l’area gastronomia con banco caldo e rosticceria, la panetteria e pasticceria con produzione interna di alta qualità. Presenti anche altri reparti grocery: dolci, salati, liquidi, profumeria, chimica e latticini a libero servizio.

Ampio e completo l’assortimento dei prodotti a marchio Conad in cui trovano spazio anche gli articoli che rispondono a nuove modalità di consumo: dal biologico ai prodotti senza glutine, a quelli per celiaci e ad alta digeribilità.

Presente inoltre un reparto vini, dove le peculiarità del territorio trovano la loro massima espressione. L’offerta alimentare è completata da una variegata e completa offerta extra alimentare, costituita dal reparto casalinghi, dal tessile e dal giocattolo. Al suo interno anche il PetStore che offre alla clientela tutti i servizi di toelettatura per i propri animali domestici.

Il supermercato dispone di 7 casse – di cui 4 veloci – e di un comodo parcheggio con 900 posti auto. Vengono accettati tutti i ticket restaurant e offerti i servizi di consegna a domicilio e di prenotazione dei libri per la scuola.

Il punto di vendita è aperto con orario continuato da lunedì a domenica, dalle ore 8.00 alle 20.30