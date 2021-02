"Insieme per Cappelle" sulla nascita del nuovo Gruppo Consigliare

"Auspico al nuovo Gruppo Consigliare "Progetto Comune" composta dai due giovani Consiglieri Matteo Mattioli e Alessio Gaudiello di diventare punto di convergenza di molti giovani nell'interesse della nostra comunità" dichiara Pierino di Giandomenico capogruppo di Insieme per Cappelle.

"Prendo per buona la loro volontà di rimanere nell'area riservata all'opposizione con spirito costruttivo e senza dimenticare la funzione di verifica, di sollecito e di controllo riservata all'Opposizione."

Questo è il compito che ci ha riservato gli elettori e questo dovremmo fare nel migliore dei modi, chiaramente cercando di collaborare alla realizzazione di "progetti" di interesse per la nostra comunità.

Per quanto ci concerne io ed il Consigliere Massimo Di Clemente, continueremo a svolgere il nostro lavoro fino alla fine del mandato collaborando con il nascente nuovo Gruppo senza dimenticare il compito assegnatoci dagli elettori.

Vogliamo sperare che questa "svolta" sia punto di attrazione per i giovani del nostro territorio in modo da creare una visione futura per il nostro Paese.

Auguro al nuovo Gruppo buon lavoro confermando la nostra disponibilità al confronto.

