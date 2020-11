LA SITUAZIONE DEI CONTAGI DA COVID-19 A SPOLTORE

Il sindaco di Spoltore Luciano Di Lorito ha diffuso attraverso i social un messaggio ai cittadini sulla situazione del Coronavirus sul territorio: "Cari concittadini, la situazione dei contagi a Spoltore sta diventando, giorno dopo giorno, seria. Non ci sono focolai conosciuti, né casi nelle scuole e strutture per anziani (Rsa e case di riposo): i numeri aumentano dunque per via dei contatti all'interno delle famiglie. I casi attivi sono 58, di cui 5 in ospedale. Abbiamo già raggiunto il picco massimo della prima ondata. Fortunatamente si continua anche a guarire, ma negli ultimi giorni c'è stato un rapido incremento dei contagi: solo negli ultimi quattro giorni 18 casi nuovi. Il paziente più anziano ha 95 anni, e fortunatamente il suo ultimo tampone ha dato risultato negativo. Il più giovane è del 2006. Faccio un appello anche ai ragazzi, che maggiormente possono diventare veicolo inconsapevole di questa terribile epidemia. E' vero che le regole attuali non proibiscono di uscire per una passeggiata o di pranzare a casa di amici: ma stiamo andando male ed è meglio abituarsi a fare i conti con quello che, in sostanza, è il passo appena precedente al lockdown generalizzato. Il mio personale invito è ad uscire il meno possibile, solo per andare a lavoro, studiare e per situazioni di stretta necessità: e comunque sempre ricordando l'importanza delle misure di sicurezza, il distanziamento sociale, la mascherina, l'igiene frequente delle mani. Il sacrificio che siamo chiamati ancora una volta a fare adesso potrà produrre, lo speriamo tutti, un risultato positivo già a dicembre consentendoci di passare un Natale diverso dall'ultima Pasqua".