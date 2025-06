Studenti in azione con Plastic Free. La spiaggia della Nave di Cascella liberata da mozziconi e rifiuti

Una mattinata all'insegna dell'ambiente e dell'impegno civico ha visto protagonisti 50 partecipanti, tra cui gli studenti del corso ottico dell'Ipsias Di Marzio Michetti di Pescara, che venerdì 30 maggio hanno preso parte a un'attività di raccolta rifiuti organizzata da Plastic Free Onlus, l'associazione di volontariato impegnata nel contrastare l'inquinamento da plastica, con il patrocinio del Comune di Pescara.

L'iniziativa si è svolta nei pressi della Nave di Cascella ed è stata coordinata dai referenti locali Antonio Mancinelli e Rosa Reale, vicepresidente nazionale di Plastic Free. I ragazzi, dopo un momento di sensibilizzazione sulle conseguenze dell'inquinamento da plastica e rifiuti, si sono attivati per ripulire la zona, raccogliendo quattro sacchi colmi di spazzatura, con un dato particolarmente significativo: l'altissima quantità di mozziconi di sigaretta rinvenuti a terra.

"Queste giornate sono preziose per accendere la consapevolezza nei più giovani – ha dichiarato Rosa Reale – Non si tratta solo di raccogliere rifiuti, ma di offrire un'occasione concreta per capire l'impatto dei nostri comportamenti quotidiani sull'ambiente. Gli studenti hanno partecipato con entusiasmo e responsabilità, dimostrando che i giovani sono i primi alleati nella lotta all'inquinamento".

L'iniziativa ha avuto un forte valore educativo, trasformando un'azione di pulizia ambientale in un momento formativo e di cittadinanza attiva. Plastic Free conferma il proprio impegno a promuovere appuntamenti di questo tipo in tutta Italia. "Ogni sacco raccolto è un passo avanti verso un futuro più pulito – ha aggiunto Reale – ma soprattutto ogni giovane coinvolto è una speranza concreta per un cambiamento culturale profondo e duraturo".