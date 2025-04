Nuove lingue, nuove opportunità: al via i corsi del Centro Linguistico di Ateneo della "d'Annunzio"

Dal 22 maggio ripartono i corsi di lingue straniere al Centro Linguistico di Ateneo dell’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara. Le iscrizioni per accedervi scadranno il 2 maggio prossimo. I corsi si tengono online su Microsoft Teams e sono pensati per accompagnare gli iscritti passo dopo passo nello studio delle principali lingue del mondo: Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Italiano per stranieri, Serbo-Croato, Arabo, Russo, Cinese. I corsi del CLA prevedono lezioni strutturate secondo gli standard europei (QCER) con docenti di madrelingua con pluriennale esperienza e specializzazioni per l’insegnamento delle lingue straniere. I costi sono estremamente contenuti con agevolazioni speciali per studenti, docenti e personale dell'Università "d'Annunzio", nonché per il personale delle ASL, della Polizia di Stato, di Carabinieri, Guardia di Finanza e delle Cooperative Biblos e Leonardo, CINECA. Sono previste tariffe scontate anche per insegnanti e studenti delle scuole di Chieti e Pescara. Ci sono poi tante possibilità per attivare convenzioni dedicate per gruppi numerosi. Al termine verrà rilasciato un attestato da parte del Centro Linguistico di Ateneo.

I corsi forniscono solide basi di preparazione alle certificazioni linguistiche internazionali, ideali per chi vuole utilizzarli nel mondo accademico e professionale, quali “Cambridge ed ESOL” per l’Inglese, “Alliance Française” per il Francese, “Instituto Cervantes” per lo Spagnolo e la Certificazione CILS per l’Italiano. Chiunque, indipendentemente dal proprio livello di partenza avrà la possibilità di migliorare la padronanza linguistica e formarsi per ottenere una certificazione riconosciuta dal MIUR e a livello internazionale. “La padronanza delle lingue - spiega la professoressa Tania Zulli, Direttrice del Centro Linguistico di Ateneo della “d’Annunzio” - è una chiave che apre le porte del futuro. Le certificazioni linguistiche sono un valore aggiunto per curriculum, concorsi pubblici e opportunità di carriera. Il nostro obiettivo - conclude la professoressa Zulli - è offrire percorsi di qualità che aiutino davvero le persone a comunicare e a crescere”.