Asl, servizio di Logopedia Pediatrica per la Rieducazione Miofunzionale Odontoiatrica

L’Unità Operativa di Odontoiatria della Asl, diretta dal dr. Gianfranco Ricci, amplia la propria offerta assistenziale con l’apertura di un nuovo servizio di Logopedia Pediatrica per la Rieducazione Miofunzionale Odontoiatrica. Il servizio, dedicato ai piccoli pazienti in seguito a trattamento chirurgico pre e post ortodontico, è stato attivato in stretta collaborazione con la Consulenza Specialistica dell’ambulatorio di Logopedia, diretto dalla dottoressa Sara Cordeschi dell’Unità Operativa di Otorinolaringoiatria guidata dal dott. Claudio Donadio Caporale.

La rieducazione miofunzionale odontoiatrica è un percorso terapeutico fondamentale per i bambini che hanno subito interventi chirurgici in ambito ortodontico. Attraverso esercizi mirati, si interviene sulla muscolatura del viso e della bocca per correggere abitudini viziate (come la deglutizione atipica o la respirazione orale), migliorare la postura linguale e favorire il corretto sviluppo delle arcate dentarie.

L’ambulatorio si trova al primo piano, ala Ovest, del Presidio Ospedaliero di Pescara. Per accedere al servizio è necessaria l’impegnativa del Pediatra di Libera Scelta per “Visita Odontostomatologica in Età Evolutiva”. Con questo nuovo servizio, la Asl di Pescara conferma il proprio impegno nel garantire ai piccoli pazienti un percorso di cura completo e multidisciplinare, che metta al centro il loro benessere e una corretta crescita.