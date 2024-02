Operai morti a Firenze, in Abruzzo adesioni allo sciopero al 60%

Adesioni al 60%, in Abruzzo, per lo sciopero di due ore, a fine turno, nei settori metalmeccanico ed edile, proclamato dalla Cgil e dalla Uil dopo l'incidente avvenuto nel cantiere di Esselunga a Firenze. A rendere noti i numeri della protesta sono i due sindacati, che sottolineano come l'Abruzzo sia "la regione italiana con la più alta incidenza di morti sul lavoro rispetto alla popolazione attiva".

Contestualmente allo sciopero si è svolto un presidio regionale a Teramo, davanti alla Prefettura. Oltre ai sindacati, erano presenti il presidente dell'Anci Abruzzo e sindaco di Teramo, Gianguido D'Alberto, e il candidato presidente della Regione Abruzzo per la coalizione di centrosinistra, Luciano D'Amico. La delegazione è stata ricevuta dal Prefetto, che si è impegnato a riferire le istanze al Governo nazionale.

Il segretario generale della Cgil Abruzzo Molise, Carmine Ranieri, e quello della Uil Abruzzo, Michele Lombardo, sottolineano la necessità di "imprimere un radicale cambiamento alle politiche di tutela delle lavoratrici e dei lavoratori, allargando la tutela dei lavoratori negli appalti e cancellando il ricorso ai subappalti a cascata, prevedendo maggiori controlli nelle filiere, eliminando il ricorso ad appalti al massimo ribasso sul costo della manodopera e della sicurezza e obbligando le aziende all'applicazione del Ccnl di riferimento".

Nel 2023, in Abruzzo, sono stati 36 i morti sul lavoro, in aumento del 71% rispetto ai 21 del 2022. Il dato è in crescita nonostante gli infortuni siano scesi dai 15.686 del 2022 ai 12.112 dello scorso anno. Le vittime sono state 13 nelle province di Teramo e Chieti, otto in quella di Pescara e due in quella dell'Aquila. L'edilizia, con sette morti, ha fatto registrare il maggior numero di casi. "Una situazione inaccettabile", commentano i sindacati.

(Ansa Abruzzo)