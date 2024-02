Collecorvino dÃ  il via ai lavori previsti alla Scuola dell'infanzia "Luigi Cicoria"

Sono stati avviati i lavori di adeguamento sismico, completamento e realizzazione della mensa con cucina interna alla Scuola dell'infanzia "Luigi Cicoria" nel comune vestino di Collecorvino ; l'avvio del cantiere, inoltre, prevede anche il raggiungimento di un altro grande traguardo per l'Amministrazione guidata dal sindaco Paolo D'Amico che è la realizzazione dell'asilo nido.

Ad occuparsi dei lavori che si protrarranno per circa 10 mesi, è l'impresa Di Prospero srl di Pescara: la stessa organizzazione degli interventi è stata pensata nel rispetto dell'impegno scolastico dei ragazzi per l'anno 2023/24.

L'importo impiegato per i lavori è di 1 milione 386 mila euro dei fondi PNRR; la struttura scolastica, progettata nel 2004 è stata in corso d'opera realizzata per metà, poi nel 2023 il progetto è stato ripreso ed aggiornato dall'Ingegnere Luigi Buccella in vista dell'avvio del cantiere del 2024.

Oltre all'asilo nido, che implementerà il numero dei piccoli che potranno frequentare la scuola sul territorio di Collecorvino, verranno create altre due sezioni per la stessa scuola dell'infanzia.

"Dopo aver incontrato il dirigente scolastico ed il corpo docenti, abbiamo deciso di organizzare i lavori in modo tale da non arrecare disturbo ai bambini nell'anno scolastico in corso - spiega il sindaco Paolo D'Amico.- Infatti i lavori più invasivi verranno fatti in seguito alla chiusura della scuola per le vacanze estive.

Siamo contenti di portare questo ulteriore servizio alla nostra comunità: in questo modo andiamo incontro alle famiglie che lavorano ed hanno bimbi piccoli e finalmente possono usufruire di un asilo nido comunale - prosegue il sindaco. - Inoltre, pur avendo un servizio mensa che funziona allo stato attuale delle cose, da inizio 2025 evitiamo lo spostamento dei pasti dei piccoli che saranno cucinati direttamente a scuola e dunque pronti per essere serviti.

Raggiungiamo un altro obiettivo previsto nel nostro programma di governo per la crescita della nostra Collecorvino e del benessere dei suoi cittadini".