L'Italian Bacharach Orchestra al Teatro Massimo di Pescara

Dopo le esibizioni di Checco Zalone, Lazza, Notre Dame De Paris, ecc., ci sono già i primi contatti per allestire, anche quest’estate, un programma di eventi di altissimo livello a Lanciano; ma nel frattempo Maurizio Trevisan, presidente Musica & Eventi, è al lavoro anche su altri fronti.

Tra i prossimi spettacoli in programma, infatti, c’è il concerto della Italian Bacharach Orchestra, il prossimo 5 febbraio al Teatro Massimo di Pescara.

Un progetto dedicato ad uno dei più grandi compositori del XX secolo, con protagonisti talentuosissimi musicisti che vantano esperienze significative in ambito pop e jazz, per dar vita ad un concerto emozionante e coinvolgente..

Burt Bacharach è stato il creatore di molti successi della musica pop internazionale, con brani che hanno segnato epoche e generazioni. La sua musica, romantica e sofisticata, ha influenzato molte grandi icone della musica jazz, soul e pop nel corso dei decenni. "Raindrops Keep Fallin' on My Head", "What the World Needs Now Is Love", "I Say a Little Prayer", "Walk on By", per citare alcuni titoli.

Brani che dietro un’apparente semplicità celano una grandissima consapevolezza e sapienza compositiva. L’intento è quello di cogliere l’unicità e la grande forza di chi ha saputo attraversare gli anni, gli stili, le mode, i confini, generazioni, restando sempre attuale e memorabile.

I biglietti sono già in vendita sul circuito Ciaotickets (https://www.ciaotickets.com/biglietti/concerto-della-italian-bacharach-orchestra-pescara).

“Stiamo lavorando anche quest’anno per portare in Abruzzo, e in particolare a Lanciano, i grandi nomi della musica e dello spettacolo – conferma Maurizio Trevisan – ma sono anche molto orgoglioso di questo progetto, che ho accolto con grande entusiasmo. La Italian Bacharach Orchestra si è esibita l’estate scorsa in diverse location. Il numerosissimo pubblico presente ha applaudito con grande entusiasmo al concerto, dando la spinta a un progetto ancora più complesso e importante. La data del 5 febbraio al Teatro Massimo di Pescara – conclude il presidente di Musica & Eventi - è il primo tassello di una tournée che, sono sicuro, incanterà gli spettatori presenti”.