Il Padiglione Italia di Expo Osaka 2025 arriva in diretta al Sigep

In anteprima assoluta a Roma sarà presentato il Padiglione Italia ad Expo Osaka 2025. Contemporaneamente, i visitatori del "Sigep – The Dolce World Expo", il salone internazionale di gelateria, pasticceria, panificazione artigianale e caffè attualmente in fase di svolgimento alla Fiera di Rimini, avranno la possibilità di seguire in diretta streaming l'importante appuntamento.

All'interno dello stand dell'associazione Pastry&Culture Italian Style, presieduta dal maestro pasticciere abruzzese Federico Anzellotti, ambasciatore della pasticceria in Expo e per la Regione Abruzzo, dove sono in mostra anche una decina di aziende abruzzesi, è in programma un collegamento diretto con il Palazzo delle Esposizioni di Roma che consentirà di visionare in anteprima l'area espositiva che ospiterà l'Italia durante l'Expo 2025 che si terrà in Giappone dal 13 aprile al 13 ottobre.

Nel corso dell'evento - organizzato da AEPI in collaborazione con il Commissariato Generale di sezione per la partecipazione italiana a Expo 2025 Osaka, l'Azienda Speciale Palaexpo e la Fondazione Italia Giappone - il Commissario Generale, Mario Andrea Vattani, presenterà il progetto del Padiglione Italia all'Expo 2025 Osaka.

Interverranno all'incontro visibile in diretta streaming al Sigep anche il Presidente dell'Azienda Speciale Palaexpo, Marco Delogu, il ministro incaricato d'Affari ad Interim dell'Ambasciata del Giappone in Italia, Kengo Otsuka, il presidente della Confederazione AEPI, Mino Dinoi, e il direttore amministrativo Italia Expo 2025 Osaka, Andrea Marin, che introdurrà le opportunità per le imprese di collaborazione col Padiglione Italia.