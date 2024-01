Docente della 'd'Annunzio' tra i massimi esperti indicati dal Governo per l'Intelligenza Artificiale

È Antonio Teti, responsabile del Settore Sistemi Informativi, Innovazione Tecnologica e Sicurezza Informatica dell’Università ‘d’Annunzio' di Chieti-Pescara e docente di IT Governance e Big Data ad essere stato inserito nel Comitato di Coordinamento per la strategia nazionale sull’Intelligenza Artificiale (IA), istituito il 13 ottobre 2023 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Composto da un ristretto gruppo dei 14 massimi esperti in Italia, il Comitato, diretto dal Sottosegretario per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione, Alessio Butti, e impiantato presso il Dipartimento per la Trasformazione Digitale, e dovrà analizzare l’impatto dell’intelligenza artificiale nel paese e mettere a punto il piano strategico italiano con l'obiettivo di stilare la strategia nazionale sull’IA, attesa per l’inizio del 2024.

"L'IA - si legge in una nota dell'ateneo - sta cambiando il modo di lavorare, vivere e interagire con il mondo che ci circonda e sta portando innovazioni in settori come la sanità, l'automazione industriale, l'istruzione, il trasporto e molti altri.

L’Italia, anche in vista della presidenza del G7, vuole di fatto assumere un ruolo di primo piano in materia di IA e transizione tecnologica, e il Comitato di Coordinamento mira ad essere lo strumento di supporto alla elaborazione della strategia del Governo in materia. Il Comitato sarà supportato da una Segreteria Tecnica istituita presso l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) con il compito di affiancare il Comitato nell'organizzazione delle attività e nella stesura dei documenti".

“E’ un incarico di grande prestigio che mi ha favorevolmente sorpreso e che rappresenta per il sottoscritto un riconoscimento di enorme valore. Poter servire il mio Paese è per me sempre motivo di grande orgoglio", ha commentato il prof. Teti.