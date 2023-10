Bollette luce, gas e acqua, Abruzzo quasi "maglia nera"

Sono otto le Regioni italiane ‘promosse’ con un rating complessivo da A a AAA per quanto riguarda la spesa per le bollette di luce, gas e acqua. A decretarlo la speciale classifica elaborata per l’Adnkronos dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica italiana, nell’ambito del progetto ‘Pitagora’, che prende in esame i costi sostenuti nel 2022 da Regioni e capoluoghi di Provincia. Calabria e Veneto ottengono la tripla AAA; Marche, Piemonte e Lombardia la AA; Liguria, Umbria ed Emilia-Romagna la A.

La Basilicata ‘maglia nera’ nella spesa per le bollette di luce, gas e acqua. E’ l’unica Regione italiana a ricevere la ‘C’. A cui vanno aggiunte il Molise e l’Abruzzo che ottengono la ‘C’ solo relativamente alla spesa per gas (219.830,88 per il Molise e 618.228,47 per l’Abruzzo), mentre il rating complessivo è per entrambi B, sintesi dei migliori risultati ottenuti per le altre due voci in bolletta. Se si osserva l’andamento nel tempo di questa voce di spesa, per l’Abruzzo torna a salire nel 2022 superando anche il valore del 2019 (503.368,83), rispetto al 2020 (464.598,99) e 2021 (446.102,42); stesso andamento per il Molise che nel 2022 tocca il suo apice e supera il valore del 2019 (187.315,30), contro 152.565,06 del 2020 e 148.658,62 del 2021.

Tra i capoluoghi di provincia ‘promossi’ con rating AA Pescara, risulta tra i non comparabili per queste voci di spesa la provincia di Chieti.

(fonte Adn Kronos)