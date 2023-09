Liste di attesa azzerate per la Radioterapia Oncologica di Chieti

Una buona notizia sul fronte delle patologie tumorali. I tempi di attesa del Reparto di Radioterapia Oncologica di Chieti per i trattamenti radioterapici dei pazienti oncologici si sono completamente azzerati.

L'ambizioso obiettivo è stato raggiunto con l'entrata in funzione a pieno regime del secondo macchinario Elekta Versa Hd HD, che si è aggiunto all’apparecchiatura Elekta Synergy e ha permesso il ritorno, dopo due anni, ai doppi turni lavorativi 8.00-14.00 e 14.00-20.00 su entrambi i macchinari di ultimissima generazione. In tal modo tutte le patologie oncologiche possono essere prese immediatamente in carico per l’inizio dei cicli di Radioterapia.

“Le patologie oncologiche sono tempo-dipendenti, e questi trattamenti rappresentano terapie salvavita - sottolinea il prof. Domenico Genovesi, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Radioterapia Oncologica di Chieti -. Per questa ragione era importante azzerare le liste di attesa e consentire ai pazienti di eseguire le terapie radianti con tempo zero rispetto alla prima visita. Queste tempistiche veloci ci consentono non solo di essere estremamente rapidi nell’esecuzione ma anche di allargare la platea di pazienti che possono essere presi in carico, unitamente alla migliore qualità possibile dei trattamenti radianti. L’impiego di tecniche di Radioterapia ad Intensità Modulata (IMRT), Radioterapia Guidata dalle Immagini (IGRT), trattamenti di Radioterapia Stereotassica Encefalica e Corporea, tecniche di controllo costante del movimento respiratorio durante le sedute di Radioterapia garantiscono i migliori trattamenti possibili per tutti i pazienti. Inoltre, le nuove frontiere delle nuove conoscenze radiobiologiche, unitamente alla balistica sempre più precisa della moderna tecnologia, grazie all’impiego di tecniche di Fusione di Immagini diagnostiche (TC, RM e PET/TC), ci consentono di utilizzare cicli di Radioterapia che hanno una durata molto più breve, dalle 5 sedute a 20 sedute in media, permettendo un minor numero di accessi del paziente al Centro e nello stesso tempo un maggior turnover, con ulteriore impatto positivo sulle liste di attesa.

Ed ancora, la ridefinizione di un team di Fisica Sanitaria completamente dedicato alla Radioterapia, diretto dal dr. Alessandro Di Siena, ha dato ulteriore velocità e solidità a tutta l'Unità operativa. Inoltre la dotazione storica di un Day Hospital interno al Reparto, che permette di eseguire le terapie concomitanti farmacologiche alla Radioterapia e l’utilizzo di tutti i nuovi farmaci a bersaglio molecolare ed immunoterapici, completa tutta la gamma di terapie possibili per i pazienti; un percorso che ugualmente si giova dell'azzeramento dei tempi di attesa. Un ringraziamento particolare all’Azienda Sanitaria Lanciano-Vasto-Chieti per gli investimenti sostenuti, che hanno permesso questo nuovo importante assetto e restituito maggior vigore a un Centro a valenza Universitaria impegnato anche sul fronte della ricerca. Un settore, quest'ultimo, che possiamo ora coltivare ancora meglio, e sappiamo quanto gli studi e la scienza siano importanti nel miglioramento continuo delle cure ai nostri pazienti”.

Il Reparto di Radioterapia Oncologica di Chieti, che lo scorso anno ha compiuto il suo 50° anniversario (1972-2022) è da sempre Centro di riferimento Oncologico Regionale per la Radioterapia e dal 2001 è sede della Scuola di Specializzazione in Radioterapia Oncologica per la formazione di giovani Medici Radioterapisti.

I recapiti di pubblico interesse per prenotare Visite di Radioterapia sono i seguenti:

0871-358244; Numero verde 800827827 (solo da rete fissa); Numero unico 0872226 (solo da rete mobile).