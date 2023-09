Uccisa a fucilate l’orsa Amarena

«Alle 23:00 circa di questa sera l’Orsa Amarena è stata colpita da una fucilata esplosa dal signor LA alla periferia di San Benedetto dei Marsi, fuori dal Parco e dall’Area Contigua. Sul posto sono prontamente intervenute le Guardie del Parco, in servizio di sorveglianza, vista l’area in cui Amarena era scesa coi suoi cuccioli. Sul posto è intervenuto il veterinario del Parco con la squadra di pronto intervento, che però ha potuto accertare solo la morte dell’orso vista la gravità della ferita».

Sono queste le prime frasi del comunicato stampa del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise con cui, nelle scorse ore, è stata data la notizia della morte di Amarena. «Uccisa a fucilate» accusa il Parco, nel cui simbolo c’è proprio l’orso. Amarena si aggiunge ad un altro orso rimasto ucciso in Abruzzo solo quest’anno, all’inizio dell’anno Juan Carrito fu vittima di un investimento mortale.

Amarena e Carrito sono stati spesso protagonisti della cronaca locale, tanti gli avvistamenti negli anni. Erano diventati un po’ il simbolo della presenza degli orsi, per molti segno che la popolazione di orsi resisteva e in qualche maniera donava anche un tocco di tenerezza e convivenza uomo-natura in Abruzzo. Per altri rappresentavano una sorta di pericolo, un fastidio, un allarme. Ora, entrambi, non ci sono più. Juan Carrito è morto in un incidente stradale che, già in passato, è stata la maggior causa di morte di orsi nella “Regione Verde d’Europa”. Gli ultimi precedenti ci furono nel 2016, il 18 ottobre un orso fu investito mortalmente a Roccaraso, e nel 2019. L’anno prima una mamma orso con i suoi due cuccioli trovarono la morte in una vasca per la raccolta dell’acqua piovana nella zona di perimetrazione esterna del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Sette orsi morti in sette anni, praticamente la media di un orso morto all’anno. E già nel 2010, nella stessa vasca del 2018, furono trovati morti una mamma orso e il suo cucciolo.