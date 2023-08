Aiutiamo i ragazzi di Fardella a creare una biblioteca

Fardella è un comune in provincia di Potenza, 570 abitanti. Uno di quei borghi su cui fiorisce la letteratura, su cui vengono costruite narrazioni. Sul valore di questi paesi, sulla loro importanza tanti negli anni hanno costruito libri, carriere, convegni. E anche grandi giri economici. Poi cala il sipario e si torna alla dura realtà. Quella di chi resiste in questi paesi, dell’abbandono per la lontananza dai grandi centri. Si spengono le luci e la poesia evapora. Se continuano ad esistere non sono per i grandi che vi si affacciano e si fanno belli della loro prosa o dei monumentali progetti calati dall’alto che non scendono mai a terra. Ma per chi vi vive, continua ad abitarli. E a costruire futuro agendo concretamente nel presente.

Un gruppo di ragazzi di Fardella sogna una biblioteca, un luogo per la cultura e la condivisione, vivo ed animato. La realtà dei cosiddetti piccoli paesi è che anche strutture come le biblioteche mancano. La sindaca del comune, Mariangela Coringrato, ha messo a disposizione una sala del Comune. La scrittrice Carmen Pellegrino ha pubblicato su facebook la notizia dell’iniziativa assunta da questi ragazzi lanciando un appello a sostenerli. «Ora servono i libri – scrive Carmen Pellegrino - e quindi amici scrittori e editori, amici con eccedenze libresche e cuori generosi con i desideri altrui, specie se sono così belli, regalate dei libri a questi ragazzi, che ogni giorno s'inventano qualcosa per non far morire il loro piccolo, arioso, frondoso (nel senso degli alberi, tanti) paese» aggiungendo che «Se volete, potete spedirli direttamente alla Casa Comunale».