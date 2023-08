Gli arrosticini fanno tappa a New York

Gli arrosticini, un piatto d'eccellenza della nostra Regione sbarcano anche a New York. Piero Armenti, giornalista e noto influencer da 425 mila follower su Instagram e creatore dell'agenzia viaggi “Il mio viaggio a New York”, girando per le vie di Manhattan, ha scoperto uno stand tutto abruzzese dedicato agli arrosticini, rigorosamente cotti come da tradizione con la canalina ma non di carne di pecora bensì agnello, manzo e pollo.

Lo stand si trova davanti l'Oculus Center, uno dei simboli della rinascita di New York dopo l'attentato alle Torri Gemelle dell'11 settembre 2011. Questi i prezzi degli arrosticini:

Small 5 Skewers 12 dollari; Medium 8 Skewers 18 dollari; Large 18 Skewers 38 dollari.

“Sembra di stare in Abruzzo-commenta Piero Armenti dopo l'assaggio degli arrosticini-Dite quello che volete ma quando vedo gli arrosticini non mi controllo. Vorrei che in ogni ristorante di New York ci fossero Sono anche buoni, ovviamente in Abruzzo sarebbe un'altra esperienza.”

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO