Rushtelle, liquirizia, gelato e amorino d’Abruzzo conquistano l’attrice Helen Mirren

Si è conclusa domenica scorsa la cinquantesima edizione del premio Flaiano. Madrina d’eccezione l’attrice anglo-americana Helen Mirren, vincitrice di un Oscar e tre Golden Globe e premiata al Flaiano nel 2020. Tra i premiati quest’anno il marito ed attore Taylor Hachford.

In alcune interviste nei giorni scorsi la Mirren ha dichiarato di essere affascinata dal cinema italiano. E in questi giorni ha confermato che le ricchezze delle terre d’Abruzzo l’hanno letteralmente conquistata. Il re delle ricchezze gastronomiche d’Abruzzo, la rushtella, svetta su tutto. La popolare attrice e il marito sono stati fotografati in un locale di Castilenti a gustare arrosticini.

Castilenti è stata una delle tappe abruzzesi dei coniugi premi Oscar. «Nell’ordine:

- Helen Mirren alla bottega della liquirizia di Atri (ieri).

- Helen Mirren (insieme al marito Taylor Hackford, Premio Oscar pure lui) a Casabianca (Castilenti), arrosticini Perilli (l’altro ieri).

- Helen Mirren alla gelateria di San Valentino in Abruzzo Citeriore (l’anno scorso).

- Helen Mirren con l’amorino di Scanno alla televisione (l’anno scorso, ma pure quest’anno)».

Così l’Abruzzese fuori sede ha raccontato questi giorni abruzzesi di Helen Mirren e Taylor Hachford. “The Queen” è ormai di casa in Abruzzo per il premio Flaiano, ricorda l’Abruzzese fuori sede. «E magari un’altra queen, meno queen di lei, potrebbe presenziare al premio, accattarsi il pattuito e tornarsene a la case – si legge nel post sulla popolare pagina facebook - ma Helen è un’altra storia, cari amici. Auardete che robbe». Helen Mirren «gira per l’Abruzzo, si immerge nel popolo con straordinaria classe, magna e beve a votamazza – sottolinea con il suo tipico stile scherzoso l’animatore della pagina Gino Bucci - È ormai una di noi». Nello stile di l’Abruzzese fuori sede, e come qualcuno ha scritto nei commenti, Helen Mirren è commare d’Abruzzo.