Speciale progetto per la continuità per i bambini dell'Istituto Comprensivo Rodari nelle sedi di Cappelle sul Tavo

Ogni anno i bambini dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia e dell'ultimo anno scuola primaria vengono coinvolti nel progetto continuità che ha come obiettivo quello di facilitare la continuità educativa e didattica in senso verticale, cioè dalla scuola dell'infanzia a quella primaria e da quella primaria a quella secondaria di primo grado. I bambini di 5 anni della scuola dell'infanzia vengono coinvolti in un progetto con i bambini della quinta elementare, questo aiuta a far scoprire i nuovi ambienti e le future maestre ai più piccoli.

Quest'anno i bambini di 5 anni della scuola dell'infanzia dell'Istituto Comprensivo Rodari della sede di Cappelle sul Tavo all'interno della programmazione annuale incentrata sulla valorizzazione della “Bellezza del nostro Territorio (Abruzzo)” con i bambini delle classi quinte della scuola primaria hanno partecipato a un laboratorio di ceramica, proprio prendendo spunto da quella di Castelli. Il laboratorio è stato sviluppato in collaborazione con l'Accademia delle Belle Arti de L' Aquila con il professor Antonello Antico. I bambini grazie a questo progetto hanno potuto vivere attivamente tutte le fasi necessarie per la realizzazione della ceramica dalla progettazione alla decorazione.

