Elezioni amministrative, si torna al voto il 14 e 15 maggio

Metà aprile-metà giugno. È il periodo dell’anno in cui la legge stabilisce si possano tenere le consultazioni elettorali amministrative per il rinnovo di sindaci e consigli comunali. Una finestra temporale fissata che impone solo in primavera il ritorno alle urne. Contrariamente a quanto previsto per le elezioni politiche e quelle regionali. Infatti si son già tenute le elezioni regionali in Lazio e Lombardia, tra poco più di un mese si terranno in Friuli Venezia Giulia e a ridosso dell’estate in Molise.

Il Ministero dell’Interno ha comunicato la data per il ritorno alle urne nella tornata di quest’anno. Si voterà domenica 14 maggio tutta la giornata e fino alle 15 del 15 maggio. In Abruzzo saranno 31 i Comuni in cui i cittadini saranno chiamati ad eleggere sindaci e consiglieri comunali. Questo l’elenco completo:

Castelguidone

Frisa

Pizzoferrato

Torino di Sangro

Villa Santa Maria

Barete

Bugnara

Castellafiume

Lucoli

Massa d’Albe

Oricola

San Benedetto dei Marsi

Scanno

Bussi sul Tirino

Cepagatti

Loreto Aprutino

Nocciano

Pianella

Pietranico

Roccamorice

San Valentino in Abruzzo Citeriore

Turrivalignani

Alba Adriatica

Atri

Castilenti

Civitella del Tronto

Controguerra

Nereto

Notaresco

Silvi

Teramo