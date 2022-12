A25: chiusura notturna della tratta "Avezzano-Celano" per manutenzione ai cavi elettrici

A causa di lavori per la sostituzione del cavo elettrico da parte di Terna sulla Autostrada A25, dalle ore 22:00 del 13 e del 14 dicembre alle 16:00, solo in orario notturno, sarà interdetto, in entrambe le direzioni, il tratto compreso tra la "Avezzano" e "Celano".

Per il traffico proveniente da Pescara diretto a L'Aquila sarà istituita l'uscita obbligatoria verso Aielli – Celano per poi utilizzare la SS5 "Tiburtina". I veicoli in direzione Pescara sarà istituita l'uscita obbligatoria ad Avezzano, per poi utilizzare la SS5 "Tiburtina".

Il provvedimento, annuncia l'Anas, si è reso necessario in seguito alla richiesta del gestore della rete elettrica e alla necessità di procedere alla sostituzione di cavi in attraversamento aereo sull'autostrada.