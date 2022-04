COLLECORVINO – Tutto pronto per la caccia al tesoro tra le vie del Centro Storico

Siamo ormai vicini alla settimana delle ricorrenze pasquali; per questa occasione la Consulta Giovani ha voluto dedicare un evento ai più piccoli con lo scopo di far trascorrere loro una giornata all’insegna del divertimento e valorizzare le bellezze del centro storico corvinese.

Dalle prime ore del mattino sarà possibile vivere il clima pasquale grazie alle attività e ai tantissimi stand in piazza. Oltre ad artigiani che esporranno fantastici addobbi per l’occasione, immancabili saranno gli stand dedicati ai dolci tipici del periodo e alla cioccolata.

Nel primo pomeriggio si darà il via alla caccia al tesoro tra le vie del centro storico per tutti i bambini di età compresa tra i 5 e i 13 anni. È possibile iscriversi il giorno stesso oppure farlo tramite link nel post dedicato, presente alla pagina istituzionale facebook del comune di Collecorvino.

Saranno presenti attività ludiche anche per i bambini più piccoli, intrattenendo così davvero tutti i ragazzi presenti. Dalle ore 16.30, in piazza, vi sarà la magia del Mago Ares che con il suo spettacolo chiuderà in bellezza la giornata corvinese.

Abbiamo ascoltato il Presidente della Consulta Giovani, Patrizio D’Emidio. Queste le sue parole:

“L’evento che stiamo preparando è un elemento di novità all’interno della comunità corvinese. L’intento della nostra Consulta è quello di promuovere altre attività come queste che portino interesse sulla nostra Collecorvino.

Un grande grazie all’Amministrazione Comunale che ci sostiene con interesse e supporto costante. Questa iniziativa è rivolta ai bambini ai quali vogliamo dedicare una giornata di spensieratezza ed intrattenimento, permettendo loro di stare di nuovo insieme dopo un periodo di limitazioni ed in un tempo così delicato e complesso.”

Il Sindaco di Collecorvino, Dott. Paolo D’Amico, sottolinea l’importanza di organizzare eventi come questo valorizza la bellezza del centro storico.

“Per questa occasione le vie del centro storico sono state allestite con temi d’interesse per più piccoli e con opere artistiche anche per i più grandi, come il murales dedicato agli splendidi panorami di cui si può godere ogni giorno da Collecorvino. Tutto questo è stato fatto con lo scopo di rendere più accogliente ed attrattivo il nostro centro storico, per cercare di promuovere ancora di più il territorio, attraendo sempre più visitatori nel nostro splendido paese.

continua il Sindaco

Colgo l’occasione per ringraziare tutta la mia squadra per l’impegno profuso che dimostra in ogni occasione, con l’intento di migliorare il nostro territorio sotto ogni punto di vista; in particolar modo ringrazio il Consigliere Emanuele Maggiore per aver organizzato questo evento in collaborazione con la Consulta Giovani e l’assessore Moira D’Agostino per aver collaborato con loro ed aver realizzato l’allestimento del centro storico.

conclude D’Amico,

Un grazie speciale alla Consulta Giovani per aver pensato a questo momento di festa con i bambini.”

Appuntamento quindi per domenica 10 aprile a partire dalle ore 10.30 nel centro storico di Collecorvino.