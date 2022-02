Pianella, affidati i lavori per nuova illuminazione e manutenzione stradale.

Nell’ambito del progetto “Pianella SiCura”, che si compone di 3 lotti funzionali (segnaletica, pubblica illuminazione e manutenzione stradale), l’amministrazione comunale, dopo aver già dato avvio ai lavori per la nuova segnaletica con l’installazione di dissuasori elettronici di velocità, attraversamenti pedonali, segnaletica emergenziale di protezione civile,indicatori turistici, toponomastica, segnaletica orizzontale, ha affidato gli altri due lotti.

L’assessore alle manutenzioni Romeo Aramini illustra gli interventi: “Per quanto riguarda la pubblica illuminazione i lavori, per un importo di € 112.280,61 sono stati aggiudicati alla ditta L.P. Technology Italia e consentiranno di migliorare notevolmente le condizioni di sicurezza sulla strada statale 81 in c.da Velone mediante un nuovo impianto che prevede la collocazione di ulteriori 30 punti luce stradali ed eseguire ulteriori interventi in Via Catania, Via Ponte Sant’Antonio, Via Obletter, Via Fonte Marano, Via Boreale, Via Foro, Viale San Vincenzo e c.da Collemandrone ; mentre la manutenzione stradale è stata aggiudicata alla ditta De Leonibus Costruzioni, per un importo di € 430.603.05 e sono previsti interventi di manutenzione e rispristino delle condizioni di percorribilità su c.da Granaro, c.da Colle Ionne, c.da San Michele, c.da Collalto, Via Lago di Como, Viale Papa Giovanni XXIII, c.da Astignano, Via Sangro, Via Boreale, c.da Vallegnorasabella, Via Fonte Santa Lucia, c.da Consocopane, Via Piana, c.da Vicenne Nord, Via Catania, Bivio Moscufo, C.da Colle Uomini Morti, C.da Collecchio, c.da Salmacina, Via San Nicola, Via Sant’Angelo innesto Via Venezia, Via Santa Maria a Lungo e c.da Malpensa.”

“Con questi ulteriori due lotti, spiega il sindaco Sandro Marinelli, si andrà a completare per la prima volta un fondamentale investimento integrato sulla sicurezza stradale che consentirà di intervenire su numerose criticità della rete viaria del nostro territorio che, nonostante la bassa densità abitativa, è tra le più estese della provincia.”