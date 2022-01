Pianella: in Comune 6 posti disponibili per il servizio civile

Scade il prossimo 26 gennaio il bando per la selezione dei volontari da impiegare in progetti di servizio civile universale.

L’iniziativa vedrà ancora una volta coinvolto il Comune di Pianella che ha ottenuto l’assegnazione di ben 6 giovani tra i 18 ed i 28 anni. Per coloro che saranno selezionati, verranno avviati dei progetti che prevedono un impegno annuale di 25 ore settimanali, con un rimborso di 444,30 euro mensili.

Tutte le indicazioni per presentare la domanda sono disponibili sul sito del comune di Pianella www.comune.pianella.pe.it

Il Comune vestino ha visto l’accoglimento dei progetti proposti che, come in passato, hanno visto il coinvolgimento dell’ANCI Abruzzo e dell’ANCI Lombardia per la presentazione dell’istanza.

“Siamo felici di poter ospitare anche quest’anno presso il nostro Comune giovani motivati e volenterosi, garantendo il sostegno dell’ente a questo tipo di iniziative – afferma l’assessore alle politiche giovanili Antonella di Massimo.

I giovani, grazie ai progetti che nei mesi scorsi abbiamo presentato, avranno la possibilità di lavorare per un anno, nei settori dell’educazione, della cultura, edell’ambiente, realizzando un percorso sicuramente formativo”.