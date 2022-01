Pericolosa fila per i tamponi a Villa Raspa

Molti residenti ci segnalano il potenziale pericolo per tutti coloro che sono costretti in fila di fronte una nota farmacia di Villa Raspa, in attesa di effettuare i tamponi per l'eventuale positività da Covid 19.

Anche a causa della mancanza di parcheggi, diverse auto sostano proprio di fronte l'incrocio che al termine di via Italia conduce verso Pescara. Le persone in fila occupano pertanto anche parzialmente la sede stradale.

Un eventuale perdita di controllo da parte di un auto causerebbe seri danni fisici ai malcapitati cittadini, privi di barriere di protezione nello stretto marciapiede che si vede nelle foto.

L'articolo 190 del codice stradale, al punto 4 recita testualmente: "E' vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessita'; e', altresi', vietato, sostando in gruppo sui marciapiedi, sulle banchine o presso gli attraversamenti pedonali, causare intralcio al transito normale degli altri pedoni".

Non sappiamo se l'attuale situazione rientri nei casi di necessità, ma è certo che ormai da diverse settimane in quel luogo si crea una costante fila, tra l'altro assimilabile ad un assembramento, con il pericolo accennato. Forse sarebbe il caso che si pensasse a mettere in sicurezza la zona, prima che accada qualcosa di poco piacevole.