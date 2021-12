La Siap anche quest’anno pronta a consegnare doni ai bambini ricoverati in ospedale

Prosegue l’impegno del SIAP (Sindacato Italiano Appartenenti Polizia) nel sociale in favore dei più piccoli e delle fasce deboli che vivono particolari situazioni socio sanitarie.

La mattina del 20 dicembre, infatti, presso l’Ospedale Civile di Pescara, con la partecipazione dei Clowndottori dell’Associazione WillClouwn Abruzzo, verranno consegnate strenne natalizie a tutti i piccoli degenti dei quattro reparti pediatrici dell’ospedale, nonché verrà consegnato un ulteriore presente di utilità ai reparti interessati.

I regali sono stati acquistati con il contributo di aziende abruzzesi (Colormax, Nuova La Selva Pesca, Russo Farmacia, DZ Insurance Sport, Cantina Tenuta del Priore, MultiServizi s.r.l.) che, come questa Segreteria, volgono lo sguardo al sostegno dei più fragili, con la speranza di regalare un sorriso in un momento difficile. Il progetto illustrato da questa Segreteria al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale dr. Vincenzo Ciamponi, e ai primari dei quattro reparti interessati, dr.ssa Susanna Di Valerio, dr. Gabriele Lisi, dr. Maurizio Arico’, dr. Mauro Di Ianni è stato da subito accolto con entusiasmo e disponibilità, e verrà portato a termine con tutte le dovute precauzioni che questo delicato periodo pandemico richiede.

La donazione titolata “SIAP Natale In Corsia” sarà patrocinata dalla presenza del PREMIO NAZIONALE PAOLO BORSELLINO nella persona del Prof. Graziano FABRIZI, unitamente al quale questa Segreteria condivide un percorso di sensibilizzazione a queste problematiche che troppo spesso si tende a dimenticare sfuggendo all’immaginario quotidiano di molti.

Il giorno della consegna dei doni saranno presenti il Segretario Generale Nazionale SIAP Dott. Giuseppe TIANI, il Segretario Regionale SIAP dott. Alberto RAVANETTI. Sono altresì invitati il Prefetto di Pescara, il Questore di Pescara, il Presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo, l’Assessore Regionale con delega alla Sanità, il Presidente della Provincia di Pescara, il Sindaco di Pescara e i titolari delle aziende contributrici dell’evento che, con la loro partecipazione, testimonieranno la loro vicinanza promuovendo la nostra causa solidale. E’ tempo di stringerci nella Solidarietà, è tempo di tendere una mano a chi, specie per questo Natale, ha bisogno di un sorriso di speranza.