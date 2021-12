Spoltore: DAL 10 AL 12 DICEMBRE MASTERCLASS CON GIUSEPPE BARBERA PER LO SPOLTORE ENSEMBLE

La quarantesima edizione dello Spoltore Ensemble è partita in anticipo con una serie di Masterclass dedicate alla musica: nei giorni 10, 11 e 12 dicembre si terrà della Sala Consiliare del Comune un Laboratorio di Composizione a cura di Giuseppe Barbera (l'iscrizione è gratuita: posti limitati e disponibili su prenotazione tramite WhatsApp al numero 393 8575106). Orari: venerdì dalle 15 alle 18, sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, domenica dalle 10 alle 13. "Quella delle masterclass è una scommessa vinta" sottolinea l'assessore alla cultura Roberta Rullo. "E' stato emozionante vedere così tanti appassionati raggiungere Spoltore da diverse regioni d'italia per il primo appuntamento a novembre con il “Through Jaco Legacy Trio”". Protagonisti della prima Masterclass del 40° Ensemble Felix Pastorius (basso) e Julius Pastorius (batteria), figli del compianto Jaco Pastorius, che si sono esibiti insieme a José Luis Santacruz (sax soprano) in una monografica sulla figura del padre, virtuoso bassista. Un ringraziamento va al maestro Angelo Valori, direttore artistico dell'Ensemble, che ha saputo coinvolgere grandi talenti: Barbera, compositore, arrangiatore e pianista, dal 1996 è docente al CET (Centro Europeo Toscolano) di Mogol e dal 2000 è anche coordinatore musicale dei corsi ed è stato Producer musicale in varie edizioni del talent tv X Factor. Sabato 11 dicembre, sempre nell'ambito della Masterclass di Barbera, è in programma anche un seminario di Paolo Talanca (ore 9-11) intitolato "Dai cantautori alla trap" sull'importanza della poetica per una canzone di qualità.