Ristrutturazione degli alloggi ATER a Pianella

Mentre il Sindaco Marinelli stava programmando l'installazione dell'Autovelox sulla S.S. 81 in C.da Velone di Pianella, il sottoscritto Consigliere Comunale, mi sono adoperato nel 2020 e 2021 ad interfacciarmi con i responsabili dell'Ater di Pescara, quindi fare dei sopralluoghi, che tutti i residenti hanno potuto vedere in più occasioni, per segnalare i problemi alle strutture delle palazzine Ater di Pianella, e poi attingere ai finanziamenti che il Governo sta dando per il consolidamendo e risparmio energetico delle palazzine in oggetto.

Questo sono i risultati fino ad oggi ottenuti:

Pianella capoluogo, sono gia in corso e continuano i lavori nei prossimi mesi per gli interventi di riqualificazione e ristrutturazione delle quattro palazzine site in Via Sant'Angelo ai civici n. 70, 72, 76 e 78, i cui lavori ammontano ad un importo complessivo di € 213.104,86.

Alla frazione di Castellana, le due palazzine in via lago di Scanno, ai civici 4 e 6, ci saranno interventi grazie all'ecobonus per circa € 500.000,00 con la gara d'appalto che verrà pubblicata a breve.

Alla frazione di Cerratina, le due palazzine siti in via Delle Querce, è previsto a breve un primo intervento di messa in sicurezza dei parapetti dei balconi perchè pericolanti e la sistemazione dei pilastri e delle crepe, mentre successivamente con i finanziamenti governativi, gli immobili saranno oggetto di una ulteriore progettazione per la ristrutturazione e risparmio energetico.

Infine ringrazio per la loro collaborazione e preparazione i responsabili dell'Ater e per la disponibilità tutti i cittadini residenti.