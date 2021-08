Adamo Pavone nuovo Mister del Loreto

Sarà Adamo Pavone a guidare il Loreto Aprutino nel prossimo campionato di prima categoria. Conosciutissimo nell'ambiente sportivo loretese per aver vestito la casacca biancazzurra per tanti anni nelle stagioni dell'eccellenza, Pavone nonostante la giovane età ha un curriculum di tutto rispetto da allenatore, soprattutto in eccellenza con il Penne ha ottenuto risultati importanti e facendo vedere un gioco eccellente. Sarà affiancato dal suo fido vice Guerino Francescone, dal preparatore atletico Stefano Pavone, dal preparatore dei portieri Guido Taricani e dal fido collaboratore Riccardo Serpentini. Dunque uno staff di prim'ordine per un Loreto Aprutino molto ambizioso. Del resto la piazza, il blasone, i tifosi e la società vogliono tornare al più presto nei massimi campionati regionali, con programmazione e valorizzazione dei ragazzi del settore giovanile e dell'intera area vestina.