Una pantera a Collecorvino?

Negli ultimi giorni si sono susseguite segnalazioni di avvistamento di un felino dalle grandi dimensioni sulle sponde del fiume Fino, all’interno del comune di Collecorvino.

In molti sostengono che si possa trattare di una pantera. Le poche immagini disponibili non sono per nulla chiare, ma a seguito delle ripetute segnalazioni, questa mattina sono intervenute sul posto le forze dell’ordine e la protezione civile a presidiare l’area indicata.

Seguiranno aggiornamenti in caso di nuove segnalazioni.



( immagine dal web)