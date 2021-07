GIANLUCA PETRALIA CON IL BRANO INTITOLATO “MOTHER” ENTRA NELLA SQUADRA MEA RECORD COMPANY L’ETICHETTA DISCOGRAFICA DI ANGELO ANSELMI

Gianluca Petralia nasce in Sicilia, ma la sua anima è sempre appartenuta agli USA. La sua carriera musicale inizia da ragazzino, dopo aver vinto in una partita di basket contro il fratello una musicassetta di Springsteen. In quel preciso momento “contrae il virus della musica” ed inizia la sua personale battaglia tra passione e “società”. La sua più grande influenza è Bruce Springsteen e la sua musica è un mix di Rock, Folk e Pop. Con la sua band Circle pubblica l’album “Somewhere Under The Rainstorm” nel 2014 (Spotify YouTube-Soundcloud…). E’ stato prodotto in Italia, California e, recentemente in Inghilterra (Charles Foskett - Dunstable - Luglio 2017) con il singolo “Ready To Take Off” (Spotify). Sempre nel 2017 registra il suo brano “Mother” a Milano nel famoso studio di registrazione “Il Cortile”. Attualmente lavora da solista ad un album rock-folk, oltre ad un album Rock con la band americana Heaven & Earth. Ha firmato le edizioni di Mother con il produttore Angelo Anselmi, proponendo il brano in versione acustica con al pianoforte Daniele Dell’Aquila e alle chitarre Salvo Astuti. Presto l’uscita anche del video sul canale YouTube della Mea Record Company

Il canale YouTube dell'etichetta: https://www.youtube.com/channel/UClNXKjKsGyaySRat_Y3z-AA

Per ascoltare attualmente Mother: https://www.youtube.com/watch?v=a1F7EEAGYSc