MALDITA (REGGAETON TODO PARA BAILAR) IL TORMENTONE DELL’ESTATE TUTTO DA BALLARE

MALDITA (Reggaeton todo para bailar) è il nuovo singolo di Silvia Chiulli la bellissima, giovanissima modella e cantautrice abruzzese iscritta alla SIAE, Società Italiana degli Autori ed Editori da un anno. Scoperta dall'editore Angelo Anselmi, responsabile dell'etichetta discografica Mea Record Company, Silvia ha già pubblicato una canzone pop dance intitolata Leggera ma questa volta, in occasione dell'estate della ripartenza, propone un reggaeton tutto da ballare in stile cubano da lei composto e scritto in un mix italiano e spagnolo. Maldita che in italiano vuol dire maledetta avrà presto anche il suo videoclip che sarà prodotto nel rispetto delle misure di sicurezza anti Covid 19. Il progetto grafico della copertina è di Angelo Anselmi, la fotografia è di Carmine Ricci dello studio Photography 2.0 mentre l'arrangiamento della musica è di Elio Depasquale di Rec&Play. Iscrivendosi al canale YouTube della Mea Record Company si riceveranno tutte le info riguardanti le future novità: https://www.youtube.com/channel/UClNXKjKsGyaySRat_Y3z-AA

Per ascoltare Maldita collegarsi a questi link:

Spotify - https://open.spotify.com/album/55FhSX5TO49bmKv6MSobkw

YouTube - https://www.youtube.com/watch?v=RUW0dSW_8As

iTunes - https://music.apple.com/it/album/maldita-reggaeton-todo-para-bailar-single/1568534181?at=1l3v9Tx&uo=4&app=itunes

Deezer - https://www.deezer.com/it/album/231611292

Amazon Music - https://www.amazon.de/-/en/dp/B095JF156C/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=Maldita+silvia+chiulli&qid=1624353968&s=dmusic&sr=1-1

Qobuz - https://www.qobuz.com/it-it/album/maldita-silvia-chiulli/vlefdrvihohpc

Tidal - https://listen.tidal.com/artist/20701368