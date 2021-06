THE CURLS - DOVE LA MUSICA HA ANCORA UN’ANIMA

THE CURLS (I Riccioli) è un progetto nato da un’idea di Marina Aureli e Sergio Scola, artisti di raffinata sensibilità, attivi da diversi anni. La loro musica è una fusione di vari generi (blues, pop, rock, classico, melodico, acustico). Considerati da alcuni critici musicali “i profeti del pop rock, romantico”, Marina e Sergio propongono brani originali in italiano e in lingua inglese di rara intensità, ricchi di echi letterari e cinematografici. Le loro performance live sono uniche ed emozionanti. Dave Stewart degli (Eurythmics) ha definito il lorointerplay perfetto.The Curls hanno firmato la collaborazione con la Mea Record Company etichetta discografica indipendente abruzzese dell'editore e pubblicista Angelo Anselmi.

Del duo musicale sono usciti in digitale NON PERDERTI, GOCCE DI TE e da solo cinque giorni NON ODIARMI, primi tre di una serie di singoli che con certezza andranno ad arricchire il panorama internazionale della musica d’autore.

SABATO 5 Giugno alle ore 14:30 esce su YouTube il videoclip del brano Non Odiarmi sequenza di fortre impatto visivo in puro stile thriller, dove la mente diventa sinonimo di follia e luogo deputato nel quale si annidano le più recondite paure dell'essere umano. Qui la tensione si manifesta in un incontro / scontro tra madre e figlia e il pop si tinge di rosso. Sarà anche l'occasione di vedere anche gli altri film dei The Curls.

Questo è il link al canale: https://www.youtube.com/channel/UClNXKjKsGyaySRat_Y3z-AA