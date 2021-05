Vincenzo Facchinieri in arte "Serafico" ha firmato con l'etichetta discografica abruzzese Mea Record Company di Angelo Anselmi

CONOSCIAMO MEGLIO L’ARTISTA

Vincenzo Facchinieri in arte SERAFICO nasce ad Amantea (CS) il 29 agosto del 1959, è coniugato con Maria Metallo ed ha due figlie: Emma e Janet. E’ figlio di un bidello e di una casalinga. Il 5 marzo 1980 si arruola nell’Arma dei Carabinieri e viene collocato in congedo il 5 giugno 2012 con il grado di Luogotenente.

ATTIVITA’ ARTISTICA:

LETTERARIA

. nel 1994 pubblica il racconto breve dal titolo “il killer”;

. nel 1999 pubblica un racconto dal titolo “Mirko, Andrea e la buon’anima”;

. nel 2000 pubblica il romanzo dal titolo “L’uomo del giorno prima”;

. nel 2002 pubblica il volume di storia dal titolo “Vicini di casa”, scritto a seguito dell’esperienza diretta in Bosnia-Erzegovina;

. nel mese di maggio 2005 pubblica il romanzo storico dal titolo “Il tunnel”, anch’esso riguardante l’esperienza nei Balcani;

. nel mese di agosto 2008 pubblica il romanzo dal titolo “Finalmente l’alba”, sul tema dell’immigrazione clandestina;

. nel mese di gennaio 2015 pubblica il romanzo dal titolo “l’amore più grande”, quasi interamente ambientato in Uganda (Africa). Il volume tratta il tema dei bambini soldato e non solo.

MUSICALE

Autodidatta, impara a suonare la chitarra all’età di 12 anni iniziando fin da subito a comporre canzoni, o pseudo tali. Nel periodo 1975/1980 suona con una band esibendosi in un repertorio formato da canzoni di Baglioni, Ivan Graziani ed altri. Nel 1981 partecipa nella categoria cantautori al concorso “Il talentiere”, di Rita Pavone e Teddy Reno, raggiungendo la finale. Nel 2015 partecipa al concorso canoro “Over 50”, svoltosi nel proprio paese, classificandosi al primo posto con la canzone “l’acrobata” di Michele Zarrillo.

Nel 2017, ormai libero da impegni lavorativi, si dedica completamente a ciò che desiderava fare fin da giovanissimo: apprendere la giusta tecnica per scrivere canzoni. Concretizza tali intendimenti frequentando, dal mese di aprile al mese di giugno 2017, il corso per autori presso il CET di Mogol.

Con il nome d’arte Serafico, scrive canzoni prevalentemente su tematiche sociali ma anche afferenti il tema dell’amore. Scrive sia per se che per altri interpreti, non perdendo mai di vista l’obiettivo di poter lavorare, un giorno, in una casa editrice o discografica, quale autore. Con il brano “L’uomo perfetto”, che tratta il fenomeno del femminicidio, è stato finalista al concorso “Musica è” del 2018; con il brano “Nel campo di cipolle”, è stato semifinalista al Premio Pierangelo Bertoli del 2018. Con la canzone “Seduto su una nuvola” ha ottenuto il premio speciale della giuria quale miglior cantautore del talent, nell’ambito del concorso Talent-Time del 2018. Con le canzoni “Nel campo di cipolle” e “Seduto su una nuvola”, ha vinto il premio della critica nell’ambito del concorso “Cantautori Bitonto Suite, 9 e 10 novembre 2018.

Ha collaborato e collabora tuttora, con i Milk and Coffee ed il Maestro Adelmo Musso. Per i Milk ha scritto "Stiamo ancora insieme", un brano presente su youtube. E' un autore e compositore iscritto alla SIAE la società italiana degli autori ed editori.