PIANELLA: aggiudicati i lavori per la chiesa di S. Antonio

Con l’aggiudicazione della gara nei giorni scorsi da parte del comune di Pianella, in qualità di ente attuatore del terzo lotto degli interventi di restauro e conservativo e consolidamento statico della Chiesa di S. Antonio Abate, si avvia al definitivo completamento la complessa attività di messa in sicurezza della Chiesa parrocchiale di Pianella, situata lungo la centrale Via Roma che, attraversata l’antica porta S. Maria, collega il viale principale alla piazza Garibaldi.

“Si tratta dell’ultima fase dei lavori – spiega il sindaco Sandro Marinelli – per la quale è previsto un finanziamento di € 350.000,00 a valer sul Masterplan. Tutte le fasi propedeutiche che quelle di attuazione vedono il costante coinvolgimento della soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici poiché la chiesa venne eretta su una preesistente costruzione medievale ed all’interno conserva statue ed affreschi di varie scuole che vanno dal’700 al ‘900.

Ad aggiudicarsi i lavori è risultata l’impresa “Angelo De Cesaris s.r.l” di Francavilla al Mare, in possesso della qualificazione OG2 “restauro e manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e paesaggistici” e si interverrà sull’oratorio, sulla sagrestia e sul locale annesso sito sul lato nord, nonché sul campanile, previsto anche restauro del portone principale d’ingresso ed il rifacimento della pavimentazione e l’arredo urbano adiacenti la facciata principale.”