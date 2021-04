NUOVO SCREENING CON TAMPONE ANTIGENICO A SPOLTORE

A Spoltore è in programma per il prossimo fine settimana uno screening di massa per contrastare la diffusione del Covid-19: l'appuntamento anche in questo caso è al Centro Civico di Via Basilea, da venerdì 23 a domenica 25 aprile dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. "Lo screening resta uno strumento basilare per combattere l'epidemia, sopratutto prima delle riaperture decise dal governo centrale" chiarisce il consigliere Stefano Burrani. "Iniziative come questa" prosegue il sindaco Luciano Di Lorito " aiutano a tenere alta l'attenzione della cittadinanza sul rischio contagio". Possono recarsi al punto screening residenti e domiciliati nel territorio comunale di Spoltore, di età superiore ai 6 anni, che non hanno sintomi Covid o di altro genere, non sono in quarantena o in isolamento o in malattia, non sono in attesa di risultato da tampone molecolare. E' necessario presentarsi muniti di carta d'identità, tesserino sanitario e modulo di consenso (è possibile scaricarlo on line dal sito www.comune.spoltore.pe.itper presentarsi con il foglio già compilato. Altrimenti sarà messo a disposizione dai volontari nei punti screening). Per ulteriori informazioni è possibile chiamare la Segreteria del Sindaco al numero 085 49 64 207 negli orari d'ufficio. Il test è gratuito e su base volontaria; i minorenni dovranno essere accompagnati da genitori o tutori.