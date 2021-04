PIANELLA: SERVIZIO SCUOLABUS ALL’ESTERNO E NESSUN AUMENTO DI TASSE PER IL 2021

Il Consiglio Comunale ha dato il via libera alla procedura di esternalizzazione delle ulteriori due linee degli scuolabus che saranno quindi integralmente affidati ad aziende del settore.

“Con questa ulteriore operazione – spiega il Sindaco Sandro Marinelli – riusciremo a garantire ai nostri ragazzi dei mezzi sempre nuovi e sicuri e, grazie ai risparmi che genera la procedura, si può continuare a garantire una politica di contenimento delle tariffe, che a Pianella non subiscono alcun aumento da 8 anni; il consiglio comunale ha anche deliberato l’indirizzo vincolante di prevedere nel futuro bando la c.d. “clausola sociale”, garantendo in tal modo la continuità del posto di lavoro ai due autisti già alle dipendenze comunali”

Nella stessa seduta sono state esaminate e approvate le principali delibere di competenza del Consiglio Comunale propedeutiche al Bilancio di previsione 2021/2023, come spiga l’assessore ai tributi Marco Pozzi: “Per quanto riguarda la delibera di approvazione delle aliquote e detrazioni imu, si confermano le aliquote 2020. Di rilievo la conferma della riduzione delle aliquote delle aree fabbricabili, introdotta con delibera di C.C. n. 30 del 29 settembre 2020, in relazione alla considerevole riduzione di compravendite e rilasci di nuovi P.D.C., sono tuttora attuali atteso il perdurante stato di emergenza legato al protrarsi della pandemia, si è confermata, anche per l'annualità 2021, la minore aliquota al 9 per mille e le esenzioni per i proprietari coltivatori che abbiano terreni vocati alle coltivazioni biologiche o DOP introdotte con il piano olivicolo;

è stato approvato il Regolamento Tari conforme alle nuove disposizioni introdotte dal D.lgs. 116/2020 che ha riscritto le regole in materia ambientale venendo meno il concetto di assimilazione dei rifiuti previgente, questo comporta che a decorrere dal 01.01.2021 i rifiuti urbani conferibili al servizio pubblico di raccolta sono quelli previsti dalla norma e, pertanto,non sono in ogni caso rifiuti urbani quelli derivanti dalle attività agricole, quelli relativi alle attività di costruzione e demolizione e quelli prodotti dalle attività artigianali, commerciali e di servizio che non siano classificabili come rifiuti urbani e quelli prodotti dalle attività industriali.

E’ stato approvato il Piano economico finanziario tari 2021 in base Deliberazione n. 443/2019 di ARERA, la tariffa finale 2021dei costi ammissibili stabiliti da ARERA, è quantificata in 995.958,38. Le tariffe saranno approvate quanto prima anche in considerazione del rinvio da parte del Governo centrale del termine ultimo che è stato sganciato dal temine per l'approvazione del bilancio di previsione e, grazie alla scelta di spalmare sul triennio le economie generate dalla gara del 2020, si riuscirà a non dover penalizzare eccessivamente l’utenza per l’adeguamento alle nuove regole introdotte.

E’ stato in ultimo approvato il nuovo regolamento del canone unico patrimoniale introdotto dalla legge 160/2019 e sostitutivo dei tributi tosap, ICP, COSAP. Il nuovo regolamento disciplina un canone che ha natura patrimoniale con conseguente diversa disciplina, rispetto agli abrogati tributi, del giudice competente nella risoluzione delle controversie, della fonte regolamentare che rinvia in toto al regolamento comunale e delle tariffe base che sono disciplinate dalla legge e che i Comuni possono adeguare alle precedenti tariffe attraverso dei coefficienti che garantiscano almeno l'invarianza del gettito. Tale nuovo canone rileva anche per l'introduzione della modalità di pagamento PAGOPA che si innesta in un sistema di digitalizzazione al quale la pubblica amministrazione non può e non deve sottrarsi al fine di rendere più efficiente e accessibile il sistema pubblico.”