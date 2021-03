NUOVO SCREENING ANTI COVID A SPOLTORE

Torna a Spoltore lo screening di massa per contrastare la diffusione del Covid-19: l'appuntamento questa volta è solo al Centro Civico di Via Basilea, da venerdì 12 a domenica 14 marzo dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. "Anche se l'attenzione si è spostata sui vaccini" sottolinea il consigliere Stefano Burrani "lo screening resta uno strumento basilare per combattere l'epidemia, in particolare nell'individuazione degli asintomatici. La vaccinazione, poi, inevitabilmente avrà tempi lunghi e non è il momento di abbassare la guardia". Possono recarsi al punto screening residenti e domiciliati nel territorio comunale di Spoltore, di età superiore ai 6 anni, che non hanno sintomi Covid o di altro genere, non sono in quarantena o in isolamento o in malattia, non sono in attesa di risultato da tampone molecolare. E' necessario presentarsi muniti di carta d'identità, tesserino sanitario e modulo di consenso (è possibile scaricarlo on line dal sito www.comune.spoltore.pe.itper presentarsi con il foglio già compilato. Altrimenti sarà messo a disposizione dai volontari nei punti screening). Per ulteriori informazioni è possibile chiamare la Segreteria del Sindaco al numero 085 49 64 207 negli orari d'ufficio. Il test è gratuito e su base volontaria; i minorenni dovranno essere accompagnati da genitori o tutori.