PIANELLA: attivate 5 colonnine di ricarica auto elettriche

Si è positivamente concluso l’iter di attivazione delle colonnine per ricarica di auto elettriche installate a Pianella.

“ Si tratta di un progetto – spiega il sindaco Sandro Marinelli - portato avanti in base ad una convenzione con EnelX che ci ha consentito di individuare 5 aree strategiche per coprire tutto il territorio con queste innovative infrastrutture, anticipando quella che nei prossimi anni sarà una esigenza sempre più avvertita.

“Abbiamo individuato le aree di ricarica nei parcheggi pubblici di Piazza Nassirya, in pieno centro abitato del capoluogo, in Via Aldo Moro – San Martino, alla rotatoria di Via Nardangelo(incrocio SP 30 e SS 81), in Viale Papa Giovanni XXIII a Castellana e in Viale S. Vincenzo a Cerratina, in modo da coprire in maniera capillare tutto il territorio ed avere spazi di manovra ampi e riservati ai veicoli che necessitano della ricarica.”

“ Ringrazio il nostro consulente per le infrastrutture Antonio Faieta – aggiunge il primo cittadino - che ci ha supportato in un progetto che si pone perfettamente in linea con i nostri obiettivi programmatici finalizzati alla tutela dell’ambiente ed alla promozione di una mobilità green in grado di rendere la nostra “cittaslow” ulteriormente appetibile per il turismo di qualità, poiché sono sempre di più le persone attratte dalle eccellenze enogastronomiche e dalle bellezze naturalistiche ed architettoniche a prediligere, anche in virtù dei crescenti incentivi pubblici, scelte di mobilità orientate al rispetto dell’ambiente.