Meteo, neve in arrivo, gli esperti ''festeggiano'' sui social

E' in arrivo la prima neve a quote collinari anche sull'Abruzzo, proprio tra Natale e Santo Stefano. Gli esperti di Meteo Saetta, Fabio Marucci e Carlo Falzarano, confermano la discesa di una saccatura artico-marittima che arrecherà una fase di maltempo invernale con piogge, temporali e nevicate in collina sull'interno abruzzese. Eloquente il video-analisi dove i due esperti, hanno ''festeggiato'' a suon di spumante, per aver centrato la dinamica previsionale attesa dai primi di Dicembre. Una soddisfazione, di non poco conto, che si appresta a divenire realtà.