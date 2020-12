IL PRESEPE DI CAVATICCHI TORNA IL 25 DICEMBRE 2020

Il Presepe Vivente di Cavaticchi si prepara per l'edizione 2020: per l'occasione la manifestazione, che solitamente si tiene subito dopo Natale, è stata anticipata al 25 dicembre(dalle ore 18.00). Sarà una versione particolare, senza pubblico, ma trasmessa in streaming sulla pagina Facebook del Comune di Spoltore. La settima edizione della rappresentazione sarà di scena come sempre nella piana de "li Praticc" in contrada Cavaticchi di Spoltore: si tratta di un vero e proprio spettacolo con centinaia di figuranti, una formula che quest'anno è stata ovviamente cambiata nel contesto dell'emergenza sanitaria. Per evitare assembramenti, saranno riutilizzate alcune scene dalle precedenti edizioni e integrate dalla regia alle interpretazioni di quest'anno. "Il nostro Presepe Vivente non si poteva fermare, è ormai parte della tradizione e consideriamo di auspicio per il futuro riproporlo anche in questo dicembre così particolare" spiega Carlo Pietrangelo, consigliere comunale e coordinatore dell'organizzazione. Tra le particolarità, i Re Magi in mascherina saranno in quattro: quello solitamente non raccontato dalla tradizione porterà in dono un rimedio contro la pandemia. "Devo ringraziare la cittadinanza, anche in questo contesto non ha fatto mancare il suo sostegno: la presenza delle misure restrittive contro la diffusione del coronavirus rappresenta l'opportunità di sperimentare, daremo vita a uno spettacolo nuovo sia nella rappresentazione sia nella fruizione. Sono convinto che nessuno resterà deluso, nonostante l'augurio sia ovviamente che nel 2021 si possa tornare alla normalità". L'iniziativa è promossa dall’associazionee Cavaticchi e dalla parrocchia di santa Teresa d’Avila con il patrocinio del Comune e della Provincia di Pescara.