POSTE ITALIANE: SPOLTORE, ATTIVATO L’UFFICIO POSTALE MOBILE

Come anticipato nei giorni scorsi, Poste Italiane comunica di aver attivato un ufficio postale mobile a Spoltore.

La struttura temporanea, operativa da venerdì 20 novembre e collocata nelle adiacenze dell’ufficio postale, è disponibile con due sportelli che fino a nuove comunicazioni garantiranno la continuità di tutti i servizi postali e finanziati, compreso il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario.

L’ufficio mobile è aperto secondo i consueti orari dell’ufficio postale: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35.

L’Azienda conferma che sta attualmente lavorando per prevedere l’installazione e l’attivazione di sportelli polifunzionali provvisori negli stessi locali di via Fonzi, in un’area non danneggiata dell’ufficio postale e non interessata dal cantiere.

La riapertura della sede tradizionale di Spoltore, seppure temporaneamente in spazi ridotti, avverrà in tempi compatibili con le fasi di progettazione e realizzazione dei lavori di predisposizione necessari. Nell’ambito degli interventi, sarà inoltre installata una sala consulenza per i prodotti di investimento e finanziamento.