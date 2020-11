AREE DI SPOLTORE SELEZIONATE PER IL WIFI FREE

Portare internet senza fili alle periferie e nei luoghi del riposo e dello svago: è l'idea dell'amministrazione comunale di Spoltore che, dopo essersi aggiudicata i fondi comunitari del bando WiFi4Eu, sta valutando i luoghi dove attivare effettivamente il servizio: "è un'opportunità che vogliamo cogliere" spiega il sindaco Luciano Di Lorito "per portare il WiFi nelle aree verdi, nelle zone che, prive di uffici e attività commerciali importanti, rischiano di essere meno appetibili per gli chi lavora nel settore della connettività". La progettazione definitiva è ancora da realizzare, ma l'intenzione è portare il servizio WiFi a Caprara, nella zona del campo sportivo e del centro polifunzionale, nei due parchi principali di Santa Teresa e Villa Raspa, e sul Belvedere del centro storico, dove è presente anche la biblioteca comunale. "Si tratta solo di un indirizzo iniziale" aggiunge il primo cittadino "e la scelta potrebbe cambiare sulla base di riflessioni ulteriori ed anche della fattibilità tecnica, considerando anche le spese necessarie". La somma messa a disposizione del Comune di Spoltore è di 15 mila euro: "il punto di forza di questa iniziativa europea" sottolinea Di Lorito "è che impone una serie di standard di qualità per erogare il finanziamento: in questo modo, la ditta incaricata di realizzare il servizio dovrà necessariamente fare in modo che tutto vada a buon fine se vuole ricevere il voucher". I fondi, infatti, verranno erogati direttamente dall'agenzia europea alla ditta che sarà selezionata per il lavoro nell'elenco della aziende aderenti. Al bando WiFi4Eu hanno partecipato oltre 29 mila comuni in tutta Europa.