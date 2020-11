Pianella avrà il coofinanziamento da parte della Regione Abruzzo del bando Nazionale Aree Degradate

Remo di Leonardo

I consiglieri comunali Annaida Sergiacomo e Davide Berardinucci hanno chiesto ed ottenuto dal Presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri il coofinanziamento da parte della Regione Abruzzo del bando Nazionale Aree Degradate dove Pianella era già in graduatoria ma in posizione non finanziata. Dopo lo scorrimento della graduatoria compiuta dal governo i consiglieri comunali hanno intrapreso numerosi contatti con il presidente della giunta regionale Marco Marsilio, il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri ed il consigliere Guerino Testa al fine di chiedere loro l'impegno della Regione di porre in essere tutti gli atti necessari al fine di coofinanziare parte dei progetti in graduatoria ma non finanziati, tra i quali anche il progetto del comune di Pianella. "Ringraziamo il presidente della regione Marco Marsilio,il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri ed il consigliere Guerino Testa per aver reso possibile il finanziamento al comune di Pianella di circa 1.470.000 di euro".