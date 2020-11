COLLOCAMENTO A RIPOSO PER CINZIA MAGGIORI

Collocamento a riposo e targa ricordo per Cinzia Maggiori, dipendente impiegata al Comando della Polizia Locale di Spoltore, che ha raggiunto alla fine dello scorso giugno il meritato traguardo. Ieri (10 novembre 2020) è tornata in Municipio per ritirare la targa dal sindaco Luciano Di Lorito, affiancato dal presidente del consiglio Lucio Matricciani e dal comandante della Polizia Locale Panfilo D'Orazio. "Ho vissuto una seconda giovinezza in questo ente" ha ricordato Cinzia Maggiori, che ha lavorato per il Comune dall'ottobre del 1993. "Ho imparando molto da tutti i colleghi".