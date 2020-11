Cappelle Sul Tavo: 21 i casi accettati positivi al covid

Salgono a 21 i casi di Covid accertati a Cappelle sul Tavo, a comunicarlo è lo stesso sindaco Lorenzo Ferri.

Cari Concittadini,

sulla scorta dell’ultima comunicazione ufficiale pervenutami dall’autorità sanitaria, è giunto a 21 il numero dei casi positivi accertati al Covid-19 nel nostro comune. La situazione, dunque, si conferma difficile. Sto seguendo con costanza la situazione e sono in attesa degli annunciati provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri, già per questa sera, secondo le anticipazioni diffuse dagli organi d’informazione. Per questo, ho sospeso l’adozione, a mia volta, di decisioni che, alla luce di quei provvedimenti, sarebbero potuti risultare non conformi e, quindi, da modificare ad horas, con rischio di indesiderate confusioni comunicative.

Ribadisco la sollecitazione a osservare le prescrizioni impartite, da ogni livello, per collaborare al contrasto della diffusione del Covid-19, in particolare: uso della mascherina, al chiuso e all’aperto, lavaggio frequente delle mani, loro igienizzazione, distanziamento sociale.

Siamo tutti responsabili e coscienti del fatto che, in gran parte, la sorte di questa battaglia è nelle nostre mani.

Grazie per l’attenzione e per la collaborazione di tutti.

Un cordiale saluto.

Il Sindaco

Lorenzo Ferri