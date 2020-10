L’Accademia delle Belle Arti di L’Aquila, partirà con dei nuovi corsi a Città Sant’Angelo.

Il Consiglio Accademico dell’ABAQ, ha deliberato l’apertura delle preiscrizioni al corso biennale di specializzazione, di Arti visive e settori ad esse collegate (Decorazione, Pittura, Scultura, Grafica, Fumetto, Scenografia, Restauro Fotografia). Un traguardo importante per l’Accademia che, grazie alla convenzione con l’amministrazione comunale angolana, avrà a disposizione degli spazi, nell’Ex Manifattura Tabacchi, nel Centro Storico di Città Sant’Angelo. Il corso decentrato di “Arti visive” è stato concepito seguendo un’impostazione innovativa che vuole fornire una formazione multidisciplinare, nel campo dell’arte, con particolare riferimento alle teorie, alle conoscenze, alle pratiche ed ai linguaggi dell’arte contemporanea.

Il Corso, inoltre, intende sviluppare le capacità interpretative del reale e dell’immagine contemporanea. A tal fine i laboratori saranno ideati come luogo di esperienze e di sperimentazione nel settore della ricerca artistica, tecnica e tecnologica. A causa dei protocolli di sicurezza emanati dal Governo, in prima battuta, le lezioni si terranno in modalità a distanza. Al ritorno alla normalità, si procederà con l’utilizzo delle aule indicate dal Comune di Città Sant’Angelo.

Grande soddisfazione del Sindaco, Matteo Perazzetti: